Grande Bourse Avicole Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Grande Bourse Avicole

Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Grande Bourse Avicole organisée par la section aviculture de la MJC.

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Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes georges.lecocq1@orange.fr

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English :

Major Poultry Fair organized by the MJC’s poultry section.

L’événement Grande Bourse Avicole Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations