Grande Bourse Avicole Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés
dimanche 6 septembre 2026 · Espace du Levrault · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Grande Bourse Avicole
Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 15:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Grande Bourse Avicole organisée par la section aviculture de la MJC.
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Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes georges.lecocq1@orange.fr
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English :
Major Poultry Fair organized by the MJC’s poultry section.
L’événement Grande Bourse Avicole Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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