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AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés

Grande Bourse Avicole Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés

dimanche 6 septembre 2026 · Espace du Levrault · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Espace du Levrault
Adresse
Allée des Sports
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif
2 2 2

Saint-Germain-des-Fossés

Grande Bourse Avicole

Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Grande Bourse Avicole organisée par la section aviculture de la MJC.
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Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   georges.lecocq1@orange.fr

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English :

Major Poultry Fair organized by the MJC’s poultry section.

L’événement Grande Bourse Avicole Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations

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