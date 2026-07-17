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AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés

Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Saint-Germain-des-Fossés

samedi 1 août 2026 · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Base Nautique
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif

Saint-Germain-des-Fossés

Soirée avec animation musicale Patrick Fradin

Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Soirée années 80 & Disco.
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Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34 

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English :

’80s & Disco Night.

L’événement Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations

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