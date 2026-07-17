Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Soirée avec animation musicale Patrick Fradin

Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée années 80 & Disco.

.

Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

’80s & Disco Night.

L’événement Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations