JEP 2026 Visite du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
JEP 2026 Visite du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés samedi 19 septembre 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
JEP 2026 Visite du Prieuré
Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres du site. Visite guidée chaque jour à 15h.
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com
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English :
Self-guided tours of the site. Guided tour every day at 3:00 p.m.
L’événement JEP 2026 Visite du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations
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