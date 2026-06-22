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JEP 2026 Visite du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Visite du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés samedi 19 septembre 2026.

Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Prieuré
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Visite du Prieuré

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres du site. Visite guidée chaque jour à 15h.
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amisdupasse03@gmail.com

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English :

Self-guided tours of the site. Guided tour every day at 3:00 p.m.

L’événement JEP 2026 Visite du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations

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