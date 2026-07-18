Soirée années 90 avec DJ Phoenix Chemin de l’Horloge Saint-Germain-des-Fossés
vendredi 28 août 2026 · Chemin de l'Horloge · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Soirée années 90 avec DJ Phoenix
Chemin de l’Horloge Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Soirée années 90 avec DJ Phoenix organisée par la Base Nautique.
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Chemin de l’Horloge Base Nautique Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34
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English :
’90s Night with DJ Phoenix, hosted by the Base Nautique.
L’événement Soirée années 90 avec DJ Phoenix Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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