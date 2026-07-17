Fête de la Base de Loisirs Chemin de l’Horloge Saint-Germain-des-Fossés
samedi 22 août 2026 · Chemin de l'Horloge · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Fête de la Base de Loisirs
Chemin de l’Horloge Base Nautique du Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Saint-Germain-des-Fossés célèbre sa Base de Loisirs le 22 août 2026 avec un grand spectacle de drones.
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Chemin de l’Horloge Base Nautique du Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45
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English :
Saint-Germain-des-Fossés will celebrate its recreation center on August 22, 2026, with a spectacular drone show.
L’événement Fête de la Base de Loisirs Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations
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