Fête de la Base de Loisirs Chemin de l’Horloge Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Fête de la Base de Loisirs

Chemin de l’Horloge Base Nautique du Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Saint-Germain-des-Fossés célèbre sa Base de Loisirs le 22 août 2026 avec un grand spectacle de drones.

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Chemin de l’Horloge Base Nautique du Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45

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English :

Saint-Germain-des-Fossés will celebrate its recreation center on August 22, 2026, with a spectacular drone show.

L’événement Fête de la Base de Loisirs Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations