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JEP 2026 Exposition  L’Allier, Murmures de Villages  Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Exposition  L’Allier, Murmures de Villages  Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Saint-Germain-des-Fossés samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Salle d'exposition Alain Thouret Prieuré

Adresse : Rue du Prieuré

Ville : 03260 Saint-Germain-des-Fossés

Département : Allier

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Exposition  L’Allier, Murmures de Villages 

Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Exposition de photographies des villages du Bourbonnais proposée par Thierry Convers.
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Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amisdupasse03@gmail.com

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English :

Photography exhibition featuring villages in the Bourbonnais region, curated by Thierry Convers.

L’événement JEP 2026 Exposition  L’Allier, Murmures de Villages  Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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