JEP 2026 Exposition  L’Allier, Murmures de Villages  Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages

Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Exposition de photographies des villages du Bourbonnais proposée par Thierry Convers.

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Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com

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English :

Photography exhibition featuring villages in the Bourbonnais region, curated by Thierry Convers.

L’événement JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations