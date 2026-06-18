JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Saint-Germain-des-Fossés samedi 12 septembre 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages
Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Exposition de photographies des villages du Bourbonnais proposée par Thierry Convers.
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Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com
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English :
Photography exhibition featuring villages in the Bourbonnais region, curated by Thierry Convers.
L’événement JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations