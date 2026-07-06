Don du sang Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

jeudi 13 août 2026 · Place de la Libération · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Don du sang

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Organisé par l’association des donneurs de sang.

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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 86 10

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English :

Organized by the blood donors’ association.

L’événement Don du sang Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations