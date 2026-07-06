Don du sang Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
jeudi 13 août 2026 · Place de la Libération · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Don du sang
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 19:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Organisé par l’association des donneurs de sang.
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 86 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the blood donors’ association.
L’événement Don du sang Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations
À voir aussi à Saint-Germain-des-Fossés (Allier)
- 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés 24 juillet 2026
- Brocante Espace associatif Les Marronniers Saint-Germain-des-Fossés 22 août 2026
- JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 12 septembre 2026
- JEP 2026 Visite du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 19 septembre 2026
- Exposition de photographies « L’Allier, Murmures de Villages » par Thierry Convers, Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Germain-des-Fossés 19 septembre 2026