UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés

Week-end médiéval Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

samedi 8 août 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Prieuré
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif

Saint-Germain-des-Fossés

Week-end médiéval

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Campement médiéval par la compagnie gannatoise des Souda Auvernhat et spectacle de feu du samedi soir par la compagnie Moriquendi
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amisdupasse03@gmail.com

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English :

Medieval encampment by the Souda Auvernhat company from Gannato, and fire show on Saturday evening by the Moriquendi company

L’événement Week-end médiéval Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations

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