Week-end médiéval Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
samedi 8 août 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Week-end médiéval
Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Campement médiéval par la compagnie gannatoise des Souda Auvernhat et spectacle de feu du samedi soir par la compagnie Moriquendi
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com
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English :
Medieval encampment by the Souda Auvernhat company from Gannato, and fire show on Saturday evening by the Moriquendi company
L’événement Week-end médiéval Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations
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