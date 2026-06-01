Fête de la musique de Marigné-Peuton Marigné-Peuton
Fête de la musique de Marigné-Peuton Marigné-Peuton samedi 20 juin 2026.
Marigné-Peuton
Fête de la musique de Marigné-Peuton
Salle socio-culturelle Marigné-Peuton Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez profitez d’un repas et d’une soirée dansante avec DJ et en fin de soirée un feu d’artifice !
Prix du repas 11€
Contact 07 81 77 40 13 par sms .
Salle socio-culturelle Marigné-Peuton 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 77 40 13
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L’événement Fête de la musique de Marigné-Peuton Marigné-Peuton a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE