Fête de la musique de Trizay Trizay-Coutretot-Saint-Serge vendredi 19 juin 2026.

Trizay-Coutretot-Saint-Serge

Fête de la musique de Trizay

Jardin de la mairie Trizay-Coutretot-Saint-Serge Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez fêter la musique à Trizay-Coutretot le vendredi 19 juin au jardin de la mairie dès 19h !

Au programme jazz, folk, blues rock et pop accompagnés de collations et boissons sur place.

Venez fêter la musique à Trizay-Coutretot le vendredi 19 juin au jardin de la mairie dès 19h !

Au programme jazz, folk, blues rock et pop accompagnés de collations et boissons sur place. .

Jardin de la mairie Trizay-Coutretot-Saint-Serge 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire trizay.mairie@orange.fr

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English :

Come and celebrate music in Trizay-Coutretot on Friday June 19th in the town hall garden from 7pm!

On the program: jazz, folk, blues rock and pop, with snacks and drinks on the premises.

L’événement Fête de la musique de Trizay Trizay-Coutretot-Saint-Serge a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE