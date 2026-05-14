Dinan

Fête de la Musique

Centre historique Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous incontournable dans le paysage culturel national, la Fête de la Musique rassemble chaque année des milliers de spectateurs dans les rues.

La Ville de Dinan se transformera pour accueillir dans ses rues, ses places et ses jardins de nombreux groupes et artistes passionnés. Une diversité musicale qui offrira au Centre Historique de la ville et ses alentours, une soirée inoubliable pour petits et grands.

Programme bientôt en image .

Centre historique Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Fête de la Musique Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme