Fête de la musique du 100ème anniversaire de la station thermale Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains

Fête de la musique du 100ème anniversaire de la station thermale

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

[100 ANS STATION THERMALE] Vibrez au rythme de la fête de la musique concerts swing, démonstrations et initiations de danse, piste ouverte au public et final festif au parc du Herrenberg avec le High Jive 6tet.

Retour aux années folles ! À l’occasion du 100ème anniversaire de la station thermale, les célébrations du centenaire se clôtureront dans une ambiance festive à l’occasion de la Fête de la Musique.

Les festivités débuteront à 14h30 avec le concert dominical de l’Harmonie St-Ulrich de Buhl, avant de laisser place aux démonstrations de danses swing proposées par Hoplà Swing à 16h15, 18h40, 20h et 21h15. Des initiations gratuites permettront également au public de s’essayer aux danses des années folles à 16h15 et 21h15. La programmation musicale se poursuivra avec le concert Swing sur cordes à 17h, suivi de The Rhythm Outlines à 19h puis de The Little Berry’s Band à 20h.

En soirée, le parc du Herrenberg, situé rue des Romains derrière l’hôtel Filippo, accueillera à 22h le concert du High Jive 6tet pour clôturer ce week-end anniversaire en musique et en danse. Pendant l’ensemble des concerts, la piste de danse restera accessible à tous.

À découvrir également ce week-end spectacle de music-hall, restauration et buvettes, visites des installations thermales de Valvital, exposition de véhicules d’époque, animations et jeux pour toute la famille, cluedo géant, sans oublier un spectaculaire tunnel aquatique. Programmation détaillée de la Fête de la Musique sur www.niederbronn-les-bains.fr. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[100 ANS STATION THERMALE] Vibrate to the rhythm of the music festival: swing concerts, dance demonstrations and initiations, a dance floor open to the public and a festive finale in Herrenberg Park with the High Jive 6tet.

L’événement Fête de la musique du 100ème anniversaire de la station thermale Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte