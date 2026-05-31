Fête de la musique du Choeur d’Errance, Église Saint Edme de Soisy Bouy, Soisy-Bouy

Fête de la musique du Choeur d’Errance Dimanche 21 juin, 17h00 Église Saint Edme de Soisy Bouy Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Le concert est proposé pour la fête de la musique, le répertoire est composé de chants du monde, avec l’attention portée au partage avec le public, qui est invité à participer.

Église Saint Edme de Soisy Bouy Église Saint Edme Soisy-Bouy Soisy-Bouy 77650 Seine-et-Marne Île-de-France

Le concert est proposé pour la fête de la musique, le répertoire est composé de chants du monde, avec l’attention portée au partage avec le public, qui est invité à participer. compagnie errance concert

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