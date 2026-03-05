Le Pouliguen

Fête de la musique du Pouliguen

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Laissez-vous porter par l’ambiance festive de la Fête de la Musique ! Jazz, gospel, variété, musique classique… tous les styles seront au rendez-vous pour faire vibrer cette journée unique et ravir tous les publics.

Centre-Ville ; Halles ; Quai Jules Sandeau ; Promenade ; Rond-point de la Plage .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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L’événement Fête de la musique du Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44