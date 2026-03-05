Fête de la musique du Pouliguen Le Pouliguen
Fête de la musique du Pouliguen Le Pouliguen dimanche 21 juin 2026.
Le Pouliguen
Fête de la musique du Pouliguen
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Laissez-vous porter par l’ambiance festive de la Fête de la Musique ! Jazz, gospel, variété, musique classique… tous les styles seront au rendez-vous pour faire vibrer cette journée unique et ravir tous les publics.
Centre-Ville ; Halles ; Quai Jules Sandeau ; Promenade ; Rond-point de la Plage .
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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L’événement Fête de la musique du Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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