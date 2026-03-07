Fête de la musique Le bourg Dun-les-Places
Fête de la musique Le bourg Dun-les-Places samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
Le bourg Cour de la mairie Dun-les-Places Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique à partir de 19h, cour de la mairie. Tables, chaises, barbecue fournis par le Comité des Fêtes. Buvette sur place. Venez avec vos saucisses, grillades, salades, desserts… à partager avec vos voisins. Bonne humeur assurée ! .
Le bourg Cour de la mairie Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 40 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs