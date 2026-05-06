Écordal

Fête de la musique

Écordal Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

A vous la scène ! Scène ouverte à tous les musiciens et musiciennes.Peu importe l’âge, le style ou le niveau, venez partager votre son et faire vibrer la scène ! Concerts gratuits à partir de 18h DJitane (guitare chant) Mr Gerry’s Blues Band (Blues Rock) Asinus (Electro-Balkan-music) Le 21 juin de 15h à 23h

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Écordal 08130 Ardennes Grand Est +33 6 88 56 10 86 ensol@lilo.org

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English :

The stage is yours! Open to musicians of all ages, styles and levels, come and share your sound and rock the stage! Free concerts from 6pm DJitane (guitar vocals) Mr Gerry’s Blues Band (Blues Rock) Asinus (Electro-Balkan-music) June 21 from 3pm to 11pm

L’événement Fête de la musique Écordal a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme