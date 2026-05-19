Fête de la musique en famille Harmonies en plein air Cheillé
Fête de la musique en famille Harmonies en plein air Cheillé samedi 20 juin 2026.
Cheillé
Fête de la musique en famille Harmonies en plein air
Cheillé Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique en famille
Harmonie en plein air 1ère édition
Samedi 20 juin de 16h à 19h
Fête de la musique en famille
Harmonie en plein air 1ère édition
Samedi 20 juin de 16h à 19h
Jeux Musicaux, ateliers créatifs, surprises sonores, danses, crêpes et bar à sirops. .
Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Fête de la musique en famille
Harmonie en plein air 1st edition
Saturday June 20th from 4pm to 7pm
L’événement Fête de la musique en famille Harmonies en plein air Cheillé a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme