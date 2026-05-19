Cheillé

Fête de la musique en famille Harmonies en plein air

Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique en famille

Harmonie en plein air 1ère édition

Samedi 20 juin de 16h à 19h

Fête de la musique en famille

Harmonie en plein air 1ère édition

Samedi 20 juin de 16h à 19h

Jeux Musicaux, ateliers créatifs, surprises sonores, danses, crêpes et bar à sirops. .

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Fête de la musique en famille

Harmonie en plein air 1st edition

Saturday June 20th from 4pm to 7pm

L’événement Fête de la musique en famille Harmonies en plein air Cheillé a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme