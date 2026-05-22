Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Erstein

Fête de la musique Erstein dimanche 21 juin 2026.

Adresse : place des fêtes

Ville : 67150 Erstein

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Erstein

Fête de la musique

place des fêtes Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :
2026-06-21

0  .

place des fêtes Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 29 07 10  culture@ville-erstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Erstein a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Erstein (Bas-Rhin)