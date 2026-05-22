Erstein

Fête de la musique

place des fêtes Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

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place des fêtes Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 29 07 10 culture@ville-erstein.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Erstein a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme du Grand Ried