Fête de la musique Esprels

Quartier de la fontaine St Desle Esprels Haute-Saône

Fête de la musique à Esprels, organisée par Bled’Arts.

Pour les 10 ans de la fête de la musique d’Esprels, on vous gâte !

– 18h ARC EN CIEL Création Bled’Arts avec les résidents de la MAS de Villersexel

– 19h Batou’Bled’Arts +Guests. Percussions déambulatoires

– 20h sEEds Reprises Pop Rock

– 21h Lionel KODJO and the Feeling Roots Reggae

– 22h LESSWINTERPop Rock

– 23h ON GRAVITY: Tribute PINK FLOYD

– 24h BRUTAL ROSETTA: Rock Garage.

Buvette et restauration sur place .

Quartier de la fontaine St Desle Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 02 30 06

