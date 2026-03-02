Fête de la musique Esprels
Fête de la musique Esprels samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
Quartier de la fontaine St Desle Esprels Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Fête de la musique à Esprels, organisée par Bled’Arts.
Pour les 10 ans de la fête de la musique d’Esprels, on vous gâte !
– 18h ARC EN CIEL Création Bled’Arts avec les résidents de la MAS de Villersexel
– 19h Batou’Bled’Arts +Guests. Percussions déambulatoires
– 20h sEEds Reprises Pop Rock
– 21h Lionel KODJO and the Feeling Roots Reggae
– 22h LESSWINTERPop Rock
– 23h ON GRAVITY: Tribute PINK FLOYD
– 24h BRUTAL ROSETTA: Rock Garage.
Buvette et restauration sur place .
Quartier de la fontaine St Desle Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 02 30 06
English : Fête de la musique
