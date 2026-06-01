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Fête de la musique et de la bière stade municipal Saint-Rémy-sur-Creuse

Fête de la musique et de la bière stade municipal Saint-Rémy-sur-Creuse

Fête de la musique et de la bière stade municipal Saint-Rémy-sur-Creuse samedi 20 juin 2026.

Lieu : stade municipal

Adresse : Cité Rigon

Ville : 86220 Saint-Rémy-sur-Creuse

Département : Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Rémy-sur-Creuse

Fête de la musique et de la bière

stade municipal Cité Rigon Saint-Rémy-sur-Creuse Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

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stade municipal Cité Rigon Saint-Rémy-sur-Creuse 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 27 52 75 

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English : Fête de la musique et de la bière

L’événement Fête de la musique et de la bière Saint-Rémy-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne