Fête de la musique et de la bière stade municipal Saint-Rémy-sur-Creuse
Fête de la musique et de la bière stade municipal Saint-Rémy-sur-Creuse samedi 20 juin 2026.
Saint-Rémy-sur-Creuse
Fête de la musique et de la bière
stade municipal Cité Rigon Saint-Rémy-sur-Creuse Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
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stade municipal Cité Rigon Saint-Rémy-sur-Creuse 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 27 52 75
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English : Fête de la musique et de la bière
L’événement Fête de la musique et de la bière Saint-Rémy-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne