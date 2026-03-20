Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Place du vieux marché Saint-Renan

Saint-Renan

Fête de la musique et de la danse à Saint Renan

Place du vieux marché Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La ville sera animée par de la musique et de la danse. Cinq scènes seront à découvrir dans toute la ville !

Sur place, vous pouvez retrouver de la restauration et des terrasses ouvertes. .

Place du vieux marché Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

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English : Fête de la musique et de la danse à Saint Renan

L’événement Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Saint-Renan a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE