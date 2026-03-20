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Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Place du vieux marché Saint-Renan

Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Place du vieux marché Saint-Renan dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du vieux marché

Adresse : Place du Vieux Marché

Ville : 29290 Saint-Renan

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Renan

Fête de la musique et de la danse à Saint Renan

Place du vieux marché Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

La ville sera animée par de la musique et de la danse. Cinq scènes seront à découvrir dans toute la ville !
Sur place, vous pouvez retrouver de la restauration et des terrasses ouvertes.   .

Place du vieux marché Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08 

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English : Fête de la musique et de la danse à Saint Renan

L’événement Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Saint-Renan a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE

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