Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Place du vieux marché Saint-Renan
Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Place du vieux marché Saint-Renan dimanche 21 juin 2026.
Saint-Renan
Fête de la musique et de la danse à Saint Renan
Place du vieux marché Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La ville sera animée par de la musique et de la danse. Cinq scènes seront à découvrir dans toute la ville !
Sur place, vous pouvez retrouver de la restauration et des terrasses ouvertes. .
Place du vieux marché Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08
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English : Fête de la musique et de la danse à Saint Renan
L’événement Fête de la musique et de la danse à Saint Renan Saint-Renan a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE
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