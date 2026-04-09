Saint-Renan

Visite de la ville de Saint-Renan

Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Circuit de découverte du centre-ville de Saint-Renan pour revivre les moments forts de son histoire. Départ à 10 h de la Place du Vieux Marché près de l’office de tourisme, puis partagez un moment convivial autour d’un pot d’accueil. Sans inscription. .

Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

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English : Visite de la ville de Saint-Renan

L’événement Visite de la ville de Saint-Renan Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE