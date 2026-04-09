Saint-Renan

Les Vendredis Branchés

Lac de Ty Colo Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

L’association Les Vendredis Branchés vous propose deux concerts de 19h à 23h le vendredi 17 juillet au lac de Ty Colo dans le cadre de l’organisation de la Fête des Lacs. Gratuit. Venez vibrer au rythme de la musique ! Restauration et buvette sur place. .

Lac de Ty Colo Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

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English : Les Vendredis Branchés

L’événement Les Vendredis Branchés Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE