Fête de la musique et marché de créateurs Anché
Fête de la musique et marché de créateurs Anché dimanche 21 juin 2026.
Anché
Fête de la musique et marché de créateurs
Café des Pois Chiches Anché Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Café des Pois Chiches vous invite à partir de 14h à fêter la musique avec Nicolas Moro (chansons), Oscar Fou (chansons pour enfants) et la chorale Aboligabo. Un marché de créateurs se tiendra également tout l’après-midi. Buvette et gourmandises seront de la fête ! .
Café des Pois Chiches Anché 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine lespoischiches@mailo.com
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English : Fête de la musique et marché de créateurs
L’événement Fête de la musique et marché de créateurs Anché a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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