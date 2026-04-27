Anché

Fête de la musique et marché de créateurs

Café des Pois Chiches Anché Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Café des Pois Chiches vous invite à partir de 14h à fêter la musique avec Nicolas Moro (chansons), Oscar Fou (chansons pour enfants) et la chorale Aboligabo. Un marché de créateurs se tiendra également tout l’après-midi. Buvette et gourmandises seront de la fête ! .

Café des Pois Chiches Anché 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine lespoischiches@mailo.com

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English : Fête de la musique et marché de créateurs

L’événement Fête de la musique et marché de créateurs Anché a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou