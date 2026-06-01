Fête de la musique et marché des producteurs de pays Toulenne samedi 20 juin 2026.

Toulenne

Fête de la musique et marché des producteurs de pays

Place de l’Horloge Toulenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Musique avec Soundtrack Jazz Orchestra (La Bande Sons), Rolling Spears (pop rock), Y’a pas l’feu (fanfare), Howling Kloud (chanson à texte), SKF (ska-reggae)

Marché des producteurs avec Clampain (pain aux céréales Préchac) ; ferme Houn Barrade (veau Cudos) ; EARL Guyonneau (huîtres Gujan-Mestras) ; château le Pis (fromage, glaces Taillecavat) ; château de Budos (vin Budos) ; ferme brasserie Moustous (bière Cours-les-Bains)

Venez profiter de cet événement musical pour découvrir des groupes de musique.

Venez vous régaler avec de bons produits locaux directement auprès des producteurs.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer la musique !! .

Place de l’Horloge Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique et marché des producteurs de pays

L’événement Fête de la musique et marché des producteurs de pays Toulenne a été mis à jour le 2026-06-10 par La Gironde du Sud