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Fête de la musique Domaine Sainte Raphine Fargues-Saint-Hilaire

Fête de la musique Domaine Sainte Raphine Fargues-Saint-Hilaire

Fête de la musique Domaine Sainte Raphine Fargues-Saint-Hilaire samedi 20 juin 2026.

Lieu : Domaine Sainte Raphine

Adresse : 12 Avenue des Bons Enfants

Ville : 33370 Fargues-Saint-Hilaire

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fargues-Saint-Hilaire

Fête de la musique

Domaine Sainte Raphine 12 Avenue des Bons Enfants Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Domaine Sainte Raphine 12 Avenue des Bons Enfants Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 82 66  contact@sainte-raphine.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Fargues-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers

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