Fête de la musique Domaine Sainte Raphine Fargues-Saint-Hilaire

Fargues-Saint-Hilaire

Fête de la musique

Domaine Sainte Raphine 12 Avenue des Bons Enfants Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la Fête de la Musique à Sainte-Raphine! Profitez d’une soirée conviviale et festive avec le concert live du groupe Contrôle C, dans une ambiance chaleureuse. Entre musique, cocktails et restauration, partagez un moment inoubliable en famille ou entre amis .

Domaine Sainte Raphine 12 Avenue des Bons Enfants Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 82 66 contact@sainte-raphine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Fargues-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers