Vide-grenier au Domaine de la Frayse Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire

Fargues-Saint-Hilaire

Vide-grenier au Domaine de la Frayse

Domaine de la Frayse 48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Domaine de la Frayse vous invite à son grand vide-grenier à partir de 8 h 30, pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires. Venez chiner et découvrir une grande variété d’objets vêtements, décoration, mobilier, livres, jouets, vaisselle, objets anciens et trésors de seconde main vous attendront tout au long de la journée. Que vous soyez exposant ou simple visiteur, ce rendez-vous est l’occasion idéale de faire de belles trouvailles dans une ambiance chaleureuse et familiale. Une restauration ainsi qu’une buvette seront disponibles sur place pour profiter pleinement de cette journée au Domaine de la Frayse. Vous pourrez aussi découvrir l’ensemble des activités proposées par le Domaine pour les familles, tout au long de l’année. Entrée libre. .

Domaine de la Frayse 48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 09 28 02 lafraysevenements@ufcv.fr

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English : Vide-grenier au Domaine de la Frayse

L’événement Vide-grenier au Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers