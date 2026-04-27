Baraize

Fête de la musique, feu de la Saint Jean

Rue du Moulin Baraize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean à Baraize.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Chamorin pour fêter la musique !

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Rue du Moulin Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67

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English :

Fête de la musique and Saint-Jean bonfire in Baraize.

Join us at the Chamorin village hall to celebrate music!

L’événement Fête de la musique, feu de la Saint Jean Baraize a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse