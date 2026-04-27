Fête de la musique, feu de la Saint Jean Baraize
Fête de la musique, feu de la Saint Jean Baraize vendredi 19 juin 2026.
Baraize
Fête de la musique, feu de la Saint Jean
Rue du Moulin Baraize Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean à Baraize.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Chamorin pour fêter la musique !
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Rue du Moulin Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67
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English :
Fête de la musique and Saint-Jean bonfire in Baraize.
Join us at the Chamorin village hall to celebrate music!
L’événement Fête de la musique, feu de la Saint Jean Baraize a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse
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