Fête de l’artisanat et des traditions

Baraize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La fête de la batteuse et l’artisanat cède sa place à la Fête de l’artisanat et des traditions avec ses exposants habituels et son nouveau marché de producteurs ! Buvette, snack et feu d’artifice !

Comme les années précédentes, il y aura toujours matériel agricole ancien, les vieux tracteurs, les voitures anciennes, les boulangers, les jeux en bois, la récolte de pommes de terre, la guinguette à Gégé pour la danse etc… .

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67

English :

The threshing and crafts festival gives way to the Festival of Crafts and Traditions, with its usual exhibitors and new farmers’ market! Refreshments, snacks and fireworks!

