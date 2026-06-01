Fête de la musique Fontevraud l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye samedi 20 juin 2026.

Fontevraud-l’Abbaye

Fête de la musique Fontevraud l’Abbaye

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La commune de Fontevraud-l’Abbaye fête la musique et vous propose de la musique variée, à partir de 15h. Venez nombreux !

Au programme

– 15h prestation de l’artiste Fleur de Paris (Musette), à l’EPHAD Aliénor d’Aquitaine.

– 19h30 prestation du groupe Fer Play (pop, rock, blues…), place Plantagenets.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 juin 2026 à partir de 15h30. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr

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English :

The commune of Fontevraud-l’Abbaye celebrates music with a variety of music, starting at 3pm. Come one, come all!

L’événement Fête de la musique Fontevraud l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME