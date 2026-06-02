Journée famille Tous photographes ! Fontevraud-l’Abbaye

Fontevraud-l’Abbaye

Journée famille Tous photographes !

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

L’Abbaye royale et le musée d’Art moderne de Fontevraud deviennent, le temps d’une journée, un terrain de jeu et le décor de vos plus beaux clichés.

Depuis trois ans, l’Abbaye royale de Fontevraud ouvre grand ses portes aux familles pour une journée exceptionnelle, gratuite et festive. Un rendez-vous devenu incontournable où enfants, adolescents et adultes explorent ensemble les expositions temporaires du musée d’Art moderne et de l’Abbaye royale, tout en profitant d’ateliers créatifs et de spectacles inspirés des œuvres.

Cet été, cap sur la photographie !

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, l’exposition Chambre noire, toile blanche. La photographie face à la peinture vous invite à (re)découvrir l’univers fascinant de l’image. Véritable dialogue entre les arts, l’exposition explore les passerelles entre photographie et peinture à travers plusieurs sections thématiques la photographie outil, la photographie peinte, la peinture animée… et bien d’autres croisements surprenants !

Tout au long de l’après-midi, petits et grands peuvent expérimenter la photographie sous toutes ses formes grâce à des ateliers participatifs et variés cyanotype, light painting, anaglyphe, broderie sur photo, réalisation de votre portrait par un professionnel… Autant de techniques originales pour explorer l’image au-delà des idées reçues et révéler sa créativité !

Le jeune public (3-5 ans) peut également profiter d’un concert-spectacle mêlant images projetées et musique improvisée. Le spectacle est suivi de deux ateliers spécialement conçus pour prolonger l’expérience tout en douceur.

Pour les gourmands, un goûter est proposé en continu au cours de l’après-midi.

Enfin, quatre personnages déambulent entre les ateliers et interagissent avec le public présent photographe d’antan, influenceuse ou personnages loufoques, tous vous proposent à leur manière d’être en contact avec l’univers de la photo et de créer une immense photo de famille lors d’un final décalé et plein d’humour.

Une journée gratuite, créative et inspirante à vivre en famille, au cœur d’un lieu d’exception !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 juillet 2026 de 14h à 18h. .

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 73 52 billetterie@fontevraud.fr

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English :

Fontevraud?s Royal Abbey and Museum of Modern Art become a playground for your most beautiful shots.

L’événement Journée famille Tous photographes ! Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME