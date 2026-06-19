Informations pratiques

Fontevraud-l’Abbaye

Les Estivales de Loire Concert-performance

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Plongez dans une expérience artistique immersive avec des performances déambulatoires proposées par les académiciens et les enseignants ! Conçues spécialement en résonance avec la grande exposition estivale du Musée d’Art moderne de Fontevraud Chambre noire, toile blanche. La photographie face à la peinture. Ce programme inédit invite à une rencontre sensible entre la musique, la peinture et la photographie.

Au fil du parcours, les artistes dialoguent avec des œuvres exceptionnelles, offrant au public un moment unique où les disciplines se croisent et s’enrichissent mutuellement. Dans le cadre remarquable de l’abbaye et du musée, ce parcours devient une véritable exploration sensorielle en faisant dialoguer œuvres historiques et contemporaines.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 14h et à partir de 18h. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Concert-performance Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME