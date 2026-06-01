Frontignan

FÊTE DE LA MUSIQUE

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous pour cette fête nationale dédiée à tous les musiciens et célébrée dans les rues de la ville. Un moment convivial qui permet de découvrir les talents locaux et d’écouter ensemble de la musique.

Rendez-vous pour cette fête nationale dédiée à tous les musiciens et célébrée dans les rues de la ville. Un moment convivial qui permet de découvrir les talents locaux et d’écouter ensemble de la musique.

Dimanche 21 juin Dès 12h

Tout public. Gratuit. Rens. 04 67 18 54 92

Programme

Halles municipales

De 12h à 15h Animation musicale avec le groupe Guernica (pop rock)

Église Saint-Paul

De 15h à 16h Ensemble de cordes de l’association Renc’arts.

Place de l’Hôtel de Ville

16h Duo country de l’association Opéra voyageur

18h Chorale Swing and co

Place Christian-Combettes

De 18h à 21h Performance musicale par l’association Kristoff K.Roll

Square de la Liberté

De 18h30 à 21h30 Les copains d’accord, variété française

Place Jean-Jaurès

De 19h à 21h Collectif orchestré du CRI

Boulevard de la République

De 19h à Minuit Animations musicales avec DJ au bar Les Vedettes.

Paella sur réservation uniquement 04 67 48 12 74

Place de l’Hôtel de Ville

De 19h à 1h DJ au Central bar

Château de Stony

De 18h à minuit 2e édition de Stony en fête.

Domaine de Selhac

De 19h à 23h30 2e édition de la soirée spéciale guinguette.

Place Gabriel-Péri

Dès 21h Animation musicale avec DJ Mahilo, dans le cadre de La Peyrade en fête (du 19 au 21 juin).

Au détour d’une rue, découvrez des musiciens amateurs ainsi que des animations musicales proposées par les commerçants et partenaires de la Ville jusqu’à 1h du matin. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

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English :

Join us for this national festival dedicated to all musicians and celebrated in the streets of the city. A fun event that lets you discover local talent and enjoy music together.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE