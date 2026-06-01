FÊTE DE LA MUSIQUE Frontignan
FÊTE DE LA MUSIQUE Frontignan dimanche 21 juin 2026.
Frontignan
FÊTE DE LA MUSIQUE
Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous pour cette fête nationale dédiée à tous les musiciens et célébrée dans les rues de la ville. Un moment convivial qui permet de découvrir les talents locaux et d’écouter ensemble de la musique.
Rendez-vous pour cette fête nationale dédiée à tous les musiciens et célébrée dans les rues de la ville. Un moment convivial qui permet de découvrir les talents locaux et d’écouter ensemble de la musique.
Dimanche 21 juin Dès 12h
Tout public. Gratuit. Rens. 04 67 18 54 92
Programme
Halles municipales
De 12h à 15h Animation musicale avec le groupe Guernica (pop rock)
Église Saint-Paul
De 15h à 16h Ensemble de cordes de l’association Renc’arts.
Place de l’Hôtel de Ville
16h Duo country de l’association Opéra voyageur
18h Chorale Swing and co
Place Christian-Combettes
De 18h à 21h Performance musicale par l’association Kristoff K.Roll
Square de la Liberté
De 18h30 à 21h30 Les copains d’accord, variété française
Place Jean-Jaurès
De 19h à 21h Collectif orchestré du CRI
Boulevard de la République
De 19h à Minuit Animations musicales avec DJ au bar Les Vedettes.
Paella sur réservation uniquement 04 67 48 12 74
Place de l’Hôtel de Ville
De 19h à 1h DJ au Central bar
Château de Stony
De 18h à minuit 2e édition de Stony en fête.
Domaine de Selhac
De 19h à 23h30 2e édition de la soirée spéciale guinguette.
Place Gabriel-Péri
Dès 21h Animation musicale avec DJ Mahilo, dans le cadre de La Peyrade en fête (du 19 au 21 juin).
Au détour d’une rue, découvrez des musiciens amateurs ainsi que des animations musicales proposées par les commerçants et partenaires de la Ville jusqu’à 1h du matin. .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr
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English :
Join us for this national festival dedicated to all musicians and celebrated in the streets of the city. A fun event that lets you discover local talent and enjoy music together.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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