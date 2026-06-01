Frontignan

FÊTE DE LA SARDINE

Avenue Vauban Frontignan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Organisée par l’association portugaise culturelle de Frontignan APCF et le Groupe Folklorique Lambranças de Portugal, animée par Hugo de Andrade.

Organisée par l’association portugaise culturelle de Frontignan APCF et le Groupe Folklorique Lambranças de Portugal, animée par Hugo de Andrade.

Menu Sardines Pomme de terre Fruits de saison.

Menu enfant Saucisses grillées.

Centre de loisirs Les Mouettes

Rens. et résa. (obligatoire) 07 61 97 68 95 06 85 09 57 90 Tarifs gratuit pour les adhérents, 15€ pour les non-adhérents, 8€ pour les enfants (de 4 à 12 ans). .

Avenue Vauban Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 7 61 97 68 95

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English :

Organized by the Portuguese Cultural Association of Frontignan (APCF) and the Lambranças Folk Group from Portugal, led by Hugo de Andrade.

L’événement FÊTE DE LA SARDINE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE