Fête de la musique Gréez-sur-Roc samedi 20 juin 2026.

Gréez-sur-Roc

Fête de la musique

Restaurant La Marinad’ Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la musique au Restaurant La Marinad’ .

Restaurant La Marinad’ Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 26 27

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English :

L’événement Fête de la musique Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude