Fête de la musique Gréez-sur-Roc
Fête de la musique Gréez-sur-Roc samedi 20 juin 2026.
Gréez-sur-Roc
Fête de la musique
Restaurant La Marinad’ Gréez-sur-Roc Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la musique au Restaurant La Marinad’ .
Restaurant La Marinad’ Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 26 27
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English :
L’événement Fête de la musique Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude