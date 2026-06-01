Fête de la musique guinguette de Robinson Étangs de Robinson Chepniers samedi 20 juin 2026.

Chepniers

Fête de la musique guinguette de Robinson

Étangs de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez partager une soirée conviviale, musicale et gourmande à la Guinguette de Robinson.

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Étangs de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 60 69

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English :

Come enjoy a fun, musical, and delicious evening at Robinson’s Guinguette.

L’événement Fête de la musique guinguette de Robinson Chepniers a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge