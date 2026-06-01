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Fête de la musique guinguette de Robinson Étangs de Robinson Chepniers

Fête de la musique guinguette de Robinson Étangs de Robinson Chepniers samedi 20 juin 2026.

Lieu : Étangs de Robinson

Adresse : Guinguette de Robinson

Ville : 17210 Chepniers

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Chepniers

Fête de la musique guinguette de Robinson

Étangs de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez partager une soirée conviviale, musicale et gourmande à la Guinguette de Robinson.
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Étangs de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 60 69 

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English :

Come enjoy a fun, musical, and delicious evening at Robinson’s Guinguette.

L’événement Fête de la musique guinguette de Robinson Chepniers a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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