Grand prix municipalité Chepniers
Grand prix municipalité Chepniers samedi 26 septembre 2026.
Chepniers
Grand prix municipalité
Chepniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Grand prix municipal de cyclisme toutes catégories ufolep.
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Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82
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English :
Municipal cycling grand prix for all ufolep categories.
L’événement Grand prix municipalité Chepniers a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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