Chepniers

Grand prix municipalité

Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Grand prix municipal de cyclisme toutes catégories ufolep.

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Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82

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English :

Municipal cycling grand prix for all ufolep categories.

L’événement Grand prix municipalité Chepniers a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge