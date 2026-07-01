Informations pratiques

Chepniers

Découverte de la danse et la zumba

Salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-07

L’association Danse Attitude propose des cours de danse et de zumba avec une nouvelle professeure et une nouvelle méthode, tout en conservant la même passion.

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Salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 61 21 47 danseattitude.asso.17@gmail.com

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English :

The Danse Attitude association offers dance and Zumba classes with a new instructor and a new method, while maintaining the same passion.

L’événement Découverte de la danse et la zumba Chepniers a été mis à jour le 2026-07-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge