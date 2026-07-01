Découverte de la danse et la zumba Chepniers
vendredi 4 septembre 2026 · Chepniers
Informations pratiques
Chepniers
Découverte de la danse et la zumba
Salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-07
L’association Danse Attitude propose des cours de danse et de zumba avec une nouvelle professeure et une nouvelle méthode, tout en conservant la même passion.
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Salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 61 21 47 danseattitude.asso.17@gmail.com
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English :
The Danse Attitude association offers dance and Zumba classes with a new instructor and a new method, while maintaining the same passion.
L’événement Découverte de la danse et la zumba Chepniers a été mis à jour le 2026-07-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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