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AGENDA · Chepniers

Découverte de la danse et la zumba Chepniers

vendredi 4 septembre 2026 · Chepniers

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17210 Chepniers
Département
Charente-Maritime
Tarif

Chepniers

Découverte de la danse et la zumba

Salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-04 2026-09-07

L’association Danse Attitude propose des cours de danse et de zumba avec une nouvelle professeure et une nouvelle méthode, tout en conservant la même passion.
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Salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 61 21 47  danseattitude.asso.17@gmail.com

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English :

The Danse Attitude association offers dance and Zumba classes with a new instructor and a new method, while maintaining the same passion.

L’événement Découverte de la danse et la zumba Chepniers a été mis à jour le 2026-07-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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