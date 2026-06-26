Chepniers

Randonnée pédestre plus VTT la Robinson des Sables

stade Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

VTT

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:15:00

fin : 2026-07-26 09:00:00

Date(s) :

2026-07-26

La Robinson des Sables revient à Chepniers le dimanche 26 juillet 2026. Randonnées VTT (25 à 55 km), marche ou course (6 à 15 km) sur circuits balisés. Départs libres de 8h15 à 9h00. Repas-concert sur réservation.

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stade Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82

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English :

The Robinson des Sables returns to Chepniers on Sunday, July 26, 2026. Mountain bike rides (25–55 km), hiking, or running (6–15 km) on marked trails. Open start times from 8:15 a.m. to 9:00 a.m. Dinner and concert by reservation.

L’événement Randonnée pédestre plus VTT la Robinson des Sables Chepniers a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge