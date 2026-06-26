Randonnée pédestre plus VTT la Robinson des Sables Chepniers
Randonnée pédestre plus VTT la Robinson des Sables Chepniers dimanche 26 juillet 2026.
Chepniers
Randonnée pédestre plus VTT la Robinson des Sables
stade Chepniers Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
VTT
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:15:00
fin : 2026-07-26 09:00:00
Date(s) :
2026-07-26
La Robinson des Sables revient à Chepniers le dimanche 26 juillet 2026. Randonnées VTT (25 à 55 km), marche ou course (6 à 15 km) sur circuits balisés. Départs libres de 8h15 à 9h00. Repas-concert sur réservation.
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stade Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82
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English :
The Robinson des Sables returns to Chepniers on Sunday, July 26, 2026. Mountain bike rides (25–55 km), hiking, or running (6–15 km) on marked trails. Open start times from 8:15 a.m. to 9:00 a.m. Dinner and concert by reservation.
L’événement Randonnée pédestre plus VTT la Robinson des Sables Chepniers a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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