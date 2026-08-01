AGENDA · Chepniers
Rassemblement auto moto Chepniers
dimanche 30 août 2026 · Chepniers
Informations pratiques
Chepniers
Rassemblement auto moto
Etangs de Robinson Chepniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Matinée rencontre. Café offert aux participants.
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Etangs de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 69 16 41 furiouscars33@outlook.com
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English :
Morning meeting. Complimentary coffee for participants.
L’événement Rassemblement auto moto Chepniers a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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