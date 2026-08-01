Informations pratiques

Chepniers

Rassemblement auto moto

Etangs de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Matinée rencontre. Café offert aux participants.

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Etangs de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 69 16 41 furiouscars33@outlook.com

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English :

Morning meeting. Complimentary coffee for participants.

L’événement Rassemblement auto moto Chepniers a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge