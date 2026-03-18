Fête de la musique

place de la rivière Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la musique, un marché artisanal sera proposé, suivi d’un concert du groupe Canyon. Buvette et restauration sur place .

place de la rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 02 86

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)