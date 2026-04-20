Hochfelden

Fête de la musique

rue du Général Leclerc Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique organisé par la Chorale Ste Cécile de Hochfelden et Wilwisheim.

Fêtez la musique à Hochfelden avec 3 minis concerts dans la ville ! Un parcours itinérant dans les quartiers de Hochfelden et Wilwisheim, dans l’idée de faire participer les habitants des quartiers aux chants proposés dont les mélodies sont connues de tous ! 0 .

rue du Général Leclerc Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est catherineoster@yahoo.fr

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English :

Fête de la Musique organized by the Chorale Ste Cécile of Hochfelden and Wilwisheim.

L’événement Fête de la musique Hochfelden a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg