Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Homécourt

Fête de la musique Homécourt

Fête de la musique Homécourt samedi 20 juin 2026.

Adresse : place leclerc

Ville : 54310 Homécourt

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Homécourt

Fête de la musique

place leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique organisée par la ville d’Homécourt

Représentation de plusieurs groupesTout public
0  .

place leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique organized by the town of Homécourt

Several bands perform

L’événement Fête de la musique Homécourt a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL