Fête de la musique Homécourt samedi 20 juin 2026.

Homécourt

Fête de la musique

place leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée par la ville d’Homécourt

Représentation de plusieurs groupesTout public

0 .

place leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30

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English :

Fête de la musique organized by the town of Homécourt

Several bands perform

L’événement Fête de la musique Homécourt a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL