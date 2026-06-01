Fête de la musique Homécourt
Fête de la musique Homécourt samedi 20 juin 2026.
Homécourt
Fête de la musique
place leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée par la ville d’Homécourt
Représentation de plusieurs groupesTout public
0 .
place leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30
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English :
Fête de la musique organized by the town of Homécourt
Several bands perform
L’événement Fête de la musique Homécourt a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL