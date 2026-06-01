Fête de la musique Illfurth
Fête de la musique Illfurth vendredi 26 juin 2026.
Illfurth
Fête de la musique
28 rue de Spechbach Illfurth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Animations gratuites pour les enfants Concert Live avec le groupe DIES’L gratuit Buvette & petite restauration au profit des écoles et du collège d’Illfurth
L’APESI vous invite à célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale le vendredi 26 juin à partir de 19h00 à la Salle Polyvalente d’Illfurth !
Au programme : musique, bonne humeur, partage et une belle soirée à vivre ensemble !
Petite Restauration et Buvette sur place !
En cas de pluie l’évènement se déroulera en intérieur.
Groupe de Musique : Eklektik Boulevard : Pop Rock Hits variétés
Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, tout le monde est le bienvenu pour profiter de cette soirée placée sous le signe de la fête et de la convivialité .
28 rue de Spechbach Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 40 00 apesi68720@gmail.com
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English :
Free entertainment for children Live concert by DIES’L free of charge Refreshments and snacks to benefit Illfurth schools and secondary school
L’événement Fête de la musique Illfurth a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau
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