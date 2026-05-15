Issigeac

Fête de la musique

Rue de Cardénal & Place de l’Église Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez danser et chanter pour la fête de la musique organisée par l’association ACTIF.

Les rendez-vous

– 12h30-19h dans la Rue de Cardénal

– 19h à 22h30 place de l’église .

Rue de Cardénal & Place de l’Église Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laura.erard@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides