Fête de la musique Issigeac
Fête de la musique Issigeac dimanche 21 juin 2026.
Issigeac
Fête de la musique
Rue de Cardénal & Place de l’Église Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez danser et chanter pour la fête de la musique organisée par l’association ACTIF.
Les rendez-vous
– 12h30-19h dans la Rue de Cardénal
– 19h à 22h30 place de l’église .
Rue de Cardénal & Place de l’Église Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laura.erard@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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