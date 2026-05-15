Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Issigeac

Fête de la musique Issigeac

Fête de la musique Issigeac dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Rue de Cardénal & Place de l'Église

Ville : 24560 Issigeac

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Issigeac

Fête de la musique

Rue de Cardénal & Place de l’Église Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez danser et chanter pour la fête de la musique organisée par l’association ACTIF.

Les rendez-vous
– 12h30-19h dans la Rue de Cardénal
– 19h à 22h30 place de l’église   .

Rue de Cardénal & Place de l’Église Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   laura.erard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Issigeac (Dordogne)