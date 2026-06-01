Marché gourmand Issigeac
Marché gourmand Issigeac jeudi 25 juin 2026.
Issigeac
Marché gourmand
Au cœur du village Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis au marché gourmand organisé par l’association des commerçants d’Issigeac !
Vous y retrouverez
– Des produits locaux et de saison
– Une restauration sur place
– Vins, douceurs et spécialités
Le tout dans une ambiance musicale ! .
Au cœur du village Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40 lartdufaitmain24@gmail.com
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Issigeac a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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