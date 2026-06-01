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Marché gourmand Issigeac

Marché gourmand Issigeac

Marché gourmand Issigeac jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Au cœur du village

Ville : 24560 Issigeac

Département : Dordogne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Issigeac

Marché gourmand

Au cœur du village Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis au marché gourmand organisé par l’association des commerçants d’Issigeac !

Vous y retrouverez
– Des produits locaux et de saison
– Une restauration sur place
– Vins, douceurs et spécialités

Le tout dans une ambiance musicale !   .

Au cœur du village Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40  lartdufaitmain24@gmail.com

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Issigeac a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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