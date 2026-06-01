Issigeac

Marché gourmand

Au cœur du village Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis au marché gourmand organisé par l’association des commerçants d’Issigeac !

Vous y retrouverez

– Des produits locaux et de saison

– Une restauration sur place

– Vins, douceurs et spécialités

Le tout dans une ambiance musicale ! .

Au cœur du village Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40 lartdufaitmain24@gmail.com

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Issigeac a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides