Kembs

Fête de la Musique

10 Allée des Marronniers Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité du Carnaval de Kembs organise sa 5ème édition de la Fête de la Musique !

Restauration grillades & tartes flambées

Bar à cocktails et piste de danse 0 .

10 Allée des Marronniers Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 54 78 06 stephaniecarnavalkembs@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Musique Kembs a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue