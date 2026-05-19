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Fête de la Musique Kembs

Fête de la Musique Kembs samedi 20 juin 2026.

Adresse : 10 Allée des Marronniers

Ville : 68680 Kembs

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0

Kembs

Fête de la Musique

10 Allée des Marronniers Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le Comité du Carnaval de Kembs organise sa 5ème édition de la Fête de la Musique !

Restauration grillades & tartes flambées
Bar à cocktails et piste de danse 0  .

10 Allée des Marronniers Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 54 78 06  stephaniecarnavalkembs@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Musique Kembs a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue