Kembs

Course OFNI (Objets Flottants Non Identifiés)

Rue Paul Bader Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Depuis 1989, Kembs est devenu le rendez-vous incontournable des OFNI (Objets Flottants Non Identifiés). Venez découvrir cette course atypique dans un cadre bucolique, le long du canal de Huningue. Un beau moment festif en perspective à partager en famille ou entre amis ! 0 .

Rue Paul Bader Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Course OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) Kembs a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue