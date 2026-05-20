Course OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) Kembs
Course OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) Kembs dimanche 16 août 2026.
Kembs
Course OFNI (Objets Flottants Non Identifiés)
Rue Paul Bader Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Depuis 1989, Kembs est devenu le rendez-vous incontournable des OFNI (Objets Flottants Non Identifiés). Venez découvrir cette course atypique dans un cadre bucolique, le long du canal de Huningue. Un beau moment festif en perspective à partager en famille ou entre amis ! 0 .
Rue Paul Bader Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Course OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) Kembs a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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