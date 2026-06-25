Informations pratiques

Kembs

Noël à Kembs

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Laissez-vous emporter par la magie de Noël à Kembs ! Sous un ciel étoilé, le traditionnel marché de Noël vous attend sur le parking de la salle polyvalente, avec ses chalets illuminés et son ambiance féerique.

Au programme des senteurs gourmandes et des saveurs d’hiver avec marrons chauds, churros, choucroute, raclette, soupes, huitres, tartes flambées, crêpes, bredeles et sucreries, manalas, vin chaud, miel, bières de noël, jus d’orange chaud, tisanes, gaufres, décorations de Noël en bois… et bien plus encore !

Dans la salle polyvalente, près d’une soixantaine d’exposants des Métiers d’Art, vous attendent pour des démonstrations de travail sur bois, céramique, poterie, textile, cuir, peinture, photographie, pierres précieuses, bougies, macramé, création de bijoux… De quoi dénicher de belles décorations pour embellir votre intérieur.

Le Père Noël sera également de passage, venez à sa rencontre pour lui remettre vos courriers !

Animations

Noël dans l’Espace

Cinéma jeune public, théâtre jeune public mais aussi des bricolages et contes pour les tout-petits proposés par la Médiathèque vous attendent !

Samedi 12 décembre

Programme à venir prochainement

Dimanche 13 décembre

Programme à venir prochainement

Les Pères Noël en moto feront escale à Kembs le dimanche 13 décembre à 16h30 sur le parking de la salle polyvalente. 0 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 37 08 mairie@kembs.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Noël à Kembs Kembs a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue