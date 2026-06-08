AGENDA · Kembs
Grande Parade de Minis Kembs
samedi 22 août 2026 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Grande Parade de Minis
Rue Paul Bader Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Retrouvez la grande parade de mini le samedi 22 août 2026 à partir de 10h30, départ au camping du Canal de Kembs.
Au programme parade, course de cache culbuteurs, remise des prix et soirée DJ 0 .
Rue Paul Bader Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 61 76 02 minibeerbretzel@gmail.com
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English :
L’événement Grande Parade de Minis Kembs a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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