Informations pratiques

Kembs

Grande Parade de Minis

Rue Paul Bader Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Retrouvez la grande parade de mini le samedi 22 août 2026 à partir de 10h30, départ au camping du Canal de Kembs.

Au programme parade, course de cache culbuteurs, remise des prix et soirée DJ 0 .

Rue Paul Bader Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 61 76 02 minibeerbretzel@gmail.com

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English :

L’événement Grande Parade de Minis Kembs a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue