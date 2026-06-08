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AGENDA · Kembs

Grande Parade de Minis Kembs

samedi 22 août 2026 · Kembs

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Rue Paul Bader
Ville
68680 Kembs
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Kembs

Grande Parade de Minis

Rue Paul Bader Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Retrouvez la grande parade de mini le samedi 22 août 2026 à partir de 10h30, départ au camping du Canal de Kembs.

Au programme parade, course de cache culbuteurs, remise des prix et soirée DJ 0  .

Rue Paul Bader Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 61 76 02  minibeerbretzel@gmail.com

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English :

L’événement Grande Parade de Minis Kembs a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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